Mañana se esperan colas kilométrica en Lidl para hacerse con la cafetera DeLonghi que se ha vuelto viral: con un increíble descuento del 40 por ciento

Si quieres disfrutar de un café mejor que el de las cafeterías no puedes perderte esta oferta de Lidl que tienen la cafetera DeLonghi que se ha vuelto viral y que tiene un descuento del 41 por ciento. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la cafetera automática DeLonghi Magnifica de 1.450 vatios que tiene un sistema de cappuccino manual: Combina vapor, aire y leche y crea una espuma rica y cremosa para unos cappuccinos excelentes.

Cafetera magnífica. / Lidl

Puedes elegir entre corto, medio o largo, prueba un aroma intenso o especialmente suave y disfrútalo a temperaturas altas, medias o bajas.

Además, se puede utilizar con granos de café o café molido; y es que tiene un molino de café integrado con 13 ajustes.

Asimismo, es ajustable tanto la cantidad de café como la cantidad de agua ajustable.

También puedes ajustar la salida de café para tazas de diferentes alturas de 86 a 142 milímetros y tiene apagado automático.

Su depósito de agua es extraíble con indicador de nivel; y tiene un sistema automático de enjuague y descalcificación; y filtro de agua.

También cuenta con portavasos y la dureza del agua es programable. Su bandeja de goteo es extraíble con indicador de nivel y tiene función de ahorro de energía y función de espera.

Descuento

Esta maravilla de cafetera tenía un precio de 529,90 euros, pero ahora en Lidl tiene un increíble descuento del 41 por ciento, con lo que solo pagarás 309,99 euros.