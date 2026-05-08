Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con los guantes de trabajo más baratos del mercado: disponibles por solo 75 céntimos el par

Si te gustan los chollos no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden los guantes de trabajo más baratos del mercado. Por solo 75 céntimos el par. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ellas.

Se trata de unos guantes de trabajo de la marca Werckmann de látex y con un ajuste cómodo.

Guantes de trabajo. / Action

Unos guantes de trabajo profesionales con un agarre adicional para poder realizar todas tus tareas tanto dentro como fuera de casa.

Promoción semanal

Los guantes están disponibles en tallas de la M a la XXL unisex que tenían un precio de 99 céntimos, pero que como están en la promoción semanal tienen un descuento del 24 por ciento, con lo que se quedan en solo 75 céntimos.