Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente cortapelo que es el más barato del mercado: disponible por solo 15,99 euros
Ahorrarás mucho dinero en la peluquería
Si quieres estar siempre listo y ahorrar mucho dinero en la peluquería no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el potente cortapelos que es el más barato del mercado. Está disponible por solo 15,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata del cortapelo Single blade de la marca exclusiva de Lidl Silvercrest con el que podrás recortar, peinar y afeitar.
Tiene una cuchilla de acero inoxidable de 2 caras para un estilo preciso; y cuenta con 3 peines (1/3/5 mm) para recortar.
Tiene pantalla LED con indicador de carga (25, 50, 75, 100 %) y una práctica función de bloqueo para el transporte.
Además, su carcasa está protegida contra fuertes chorros de agua (IPX7) con lo que se puede usar en húmedo con espuma o en seco.
También incluye tapa de cuchillas, cepillo de limpieza, cable de carga USB (tipo A a tipo C) y bolsa de almacenamiento.
Su batería de iones de litio: (800 mAh, 3,7 V) y con una carga completa tiene un tiempo de funcionamiento de aproximadamente 100 minutos. Asimismo, cargarlo tan solo te llevará 60 minutos.
Descuento
Una maravilla como esta podría tener un precio bastante alto, pero no en Lidl donde costaba 19,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 15,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
- Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- Los primeros residentes en el 'cohousing' de Llanera, que ya tiene 43 habitantes, cuentan su experiencia: 'Hemos creado un pueblo
- El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel