Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente robot de cocina que tiene un 20 por ciento de descuento: disponible por solo 246,49 euros
Se trata de una completa ganga
Si te gusta cocinar no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, una auténtica ganga, el potente robot de cocina que tiene un descuento del 24 por ciento y que está disponible por 246,49 euros.
Se trata del robot de cocina Kenwood »PROSPERO+ KHC29A.O0SI« de 1.000 vatios.
Y es que si algo destaca es por su mayor potencia: 1000 vatios, para que puedas procesar masas duras y mezclas pesadas de manera más eficiente.
La capacidad del bol es de 4,3 litros, el bol más grande de su clase, que permite hacer hasta 36 cupcakes en una sola tanda.
Además de tener mayor versatilidad: con 11 accesorios diferentes, Prospero+ puede hacer más que sus competidores.
Este robot de cocina tiene un diseño actualizado: diseño más compacto y suave, a juego con la cocina moderna.
Además, tiene básculas EasyWeigh: pesaje preciso directamente en tu batidora.
Descuento
El robot de cocina tenía un precio de 324,90 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 24 por ciento con lo que se queda en 246,49 euros.
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