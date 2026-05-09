Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el set de cuidado facial con el que estarás perfecta y que es el más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 3,49 euros

Si quieres estar perfecta no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden el set de cuidado facial más barato del mercado. Todo lo que necesitas en un formato pequeño, está disponible en dos modelos por solo 3,49 euros.

Se trata del set de cuidado facial de The Beauty Dept que está formado por aceite limpiador, tónico, sérum y crema facial.

Set de cuidado facial. / Action

Tienes para elegir un modelo con ácido hialurónico y otro con niaciamida para que elijas el que más te guste, siempre en formatos ideales para viajar, incluso en avión, ya que todo está por debajo de los 100 mililitros.

Y es que este set de cuidado facial contiene todo lo que necesitas para un cuidado facial integral.

Resulta ideal para viajar o para ir de vacaciones, ya que son fáciles de llevar.

El embalaje de la maleta es un regalo muy divertido para alguien que va a viajar por el mundo o a hacer prácticas en el extranjero.

Descuento

Este set de cuidado facial tan coqueto tenía un precio de 3,99 euros, ya bastante reducido, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 12 por ciento, con lo que se queda en 3,49 euros.