Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la funda nórdica más barata del mercado: disponible en varios modelos por solo 7,95 euros
Un buen momento para renovar la ropa de hogar
Siempre es un buen momento para renovar la ropa de casa, por eso no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden la funda nórdica más barata del mercado. Está disponible en varios modelos por solo 7,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Se trata de una funda nórdica de medidas 240 por 220 centímetros, perfecta para una cama de matrimonio. Además, es super suave y ligera.
También incluye fundas de almohada y tiene cierre de botón.
Con esta funda nórdica le darás un aire renovado a tu dormitorio. Ligera, supersuave y fácil de mantener.
Además, como incluye dos fundas de almohada a juego para un juego completo, se trata del conjunto perfecto para una noche de sueño reparador.
Precio reducido
Esta disponible en colores amarillo, gris y multicolor. Y su precio era originalmente de 9,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action, se reduce en un 20 por ciento, con lo que sale por 7,95 euros.
- Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
- El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
- Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel
- Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Sorpresa mayúscula: Borja Jiménez no sigue en el Sporting de Gijón y Orlegi busca ya entrenador
- Con paraguas, niebla y cansancio, pero con muchas ganas: así arranca la marcha minera desde Tormaleo