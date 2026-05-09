Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la funda nórdica más barata del mercado: disponible en varios modelos por solo 7,95 euros

Siempre es un buen momento para renovar la ropa de casa, por eso no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden la funda nórdica más barata del mercado. Está disponible en varios modelos por solo 7,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Se trata de una funda nórdica de medidas 240 por 220 centímetros, perfecta para una cama de matrimonio. Además, es super suave y ligera.

Funda nórdica. / Action

También incluye fundas de almohada y tiene cierre de botón.

Con esta funda nórdica le darás un aire renovado a tu dormitorio. Ligera, supersuave y fácil de mantener.

Además, como incluye dos fundas de almohada a juego para un juego completo, se trata del conjunto perfecto para una noche de sueño reparador.

Precio reducido

Esta disponible en colores amarillo, gris y multicolor. Y su precio era originalmente de 9,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action, se reduce en un 20 por ciento, con lo que sale por 7,95 euros.