Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir su nuevo ventilador de pie con luz y mando a distancia: por solo 24,95 euros adiós al calor
El ventilador integrado proporciona una brisa fresca, ideal para los días calurosos
Con la llegada de la primavera las temperaturas empiezan a subir, los días se alargan y, en algunas zonas de España ya se empeiza a notar el calro por las noches. Y a la vuelta de la esquina ya está el verano, por lo que hay que ir preparándose para los días en los que el termómetro no baja de 30 grados y nuestra casa se convierte en un refugio ante el bochorno exterior.
Por ello y para que no te pille el toro, lo mejor es contar con un aparato de aire adecuado que podamos poner en cada habitación. Es verdad que los aparatos de aire estándar son caros y tiene un elevado consumo de electricidad. Sin ebargo, existen alternativas que puede aliviar el calor y que, además, podemos colocar dónde mejor nos convenga. Ejemplo de ello es el ventilador de pie con luz BK que tiene Action.
Un ventilador por poco más de 20 euros
Este ventilador es excepcional ya que es luz y refrigeración en uno. "Esta lámpara de pie inteligente hace mucho más que iluminar. Tú eliges el ambiente con luz cálida o fría, o con toques de color. El ventilador integrado proporciona una brisa fresca, ideal para los días calurosos. Controla todo relajadamente desde el sofá y programa fácilmente un temporizador para mayor comodidad. Perfecto para el salón, el dormitorio o el despacho. Así podrás combinar luz, confort y ambiente en una lámpara elegante".
está disponible en color negro y tiene alimentación de red, por lo que lo puedes instalar en cualquier habitación o incluso en la terraza o jardín. Gracias a su luz, puedes leer a la vez que te refrescas en una calurosa tarde de verano, por lo que se convierte en un artículo de lo más práctico para el hogar.
Y ahora viene lo mejor, su precio. Y es que puedes conseguir el ventilador de pie con luz BK de Action por solo 24,95 euros. Un auténtico chollo para un producto de estas características que hará las delicias en días con temperaturas altas.
Recuerda que puedes adquirir esta lámpara tanto en las tiendas físicas de los supermercados Action, como en la página web.
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