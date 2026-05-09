Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el pack de calcetines deportivos más barato del mercado: por solo 11,99 euros

Una oportunidad difícil de repetir

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el pack de calcetines deportivos más barato del mercado: por solo 11,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el pack de calcetines deportivos más barato del mercado: por solo 11,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Simpre hacen falta calcetines, por eso puedes perderte esta oferta de Lidl donde venden el pack de calcetines deportivos más barato del mercado, por solo 11,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un pack de cinco pares de calcetines unisex de deporte de la marca Puma en color blanco.

Calcetines deportivos.

Calcetines deportivos. / Lidl

Estos calcetines son muy cómodos de llevar gracias al algodón suave del que están hechos y sus costuras planas.

También su puntera tiene costura plana y sus puños son acanalados.

Además, son unos calcetines largos hasta la pantorrilla, con lo que te protegerán mucho más.

Estos calcetines tenían un precio de 12,99 euros, pero ahora en Lidl se venden todavía más baratos, quedándose en 11,99 euros.

Noticias relacionadas y más

Usuarios

Asimismo, tienen una importante valoración de los usuarios, alguno asegura que volverá a comprarlos en cuanto tenga la oportunidad, mientras que otro asegura que "estos calcetines son un lujo porque no me sudan, son baratos y, lo más importante, están hechos de muy buen material, sin botellas de PET".

TEMAS

  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
  2. Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
  4. Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
  5. Los primeros residentes en el 'cohousing' de Llanera, que ya tiene 43 habitantes, cuentan su experiencia: 'Hemos creado un pueblo
  6. El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
  7. Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
  8. Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el pack de calcetines deportivos más barato del mercado: por solo 11,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el pack de calcetines deportivos más barato del mercado: por solo 11,99 euros

Horario especial de atención pediátrica en Salas: en mayo, la atención será lunes, miércoles y viernes por la tarde

Horario especial de atención pediátrica en Salas: en mayo, la atención será lunes, miércoles y viernes por la tarde

Recta final de los trabajos para que las fuentes de la Fonte-Baxa, en Luarca, luzcan en su máximo esplendor

Recta final de los trabajos para que las fuentes de la Fonte-Baxa, en Luarca, luzcan en su máximo esplendor

Begoña Oliveira, la gallega que llegó a Santa Eulalia de Oscos para hacer una ruta y que acabó alquilando un local y abriendo un pequeño "centro comercial": "Fue una señal"

Begoña Oliveira, la gallega que llegó a Santa Eulalia de Oscos para hacer una ruta y que acabó alquilando un local y abriendo un pequeño "centro comercial": "Fue una señal"

La Policía extrema la vigilancia con los controles de tráfico e inmoviliza el 80 por ciento de vehículos por no tener la inscripción de la DGT: la sanción alcanza ya los 800 euros

La Policía extrema la vigilancia con los controles de tráfico e inmoviliza el 80 por ciento de vehículos por no tener la inscripción de la DGT: la sanción alcanza ya los 800 euros

Aristóteles, filósofo: "La virtud está en el término medio"

Aristóteles, filósofo: "La virtud está en el término medio"

Despiden al trabajador de una aerolínea por vender a 50 euros los billetes que la empresa le daba gratis

Despiden al trabajador de una aerolínea por vender a 50 euros los billetes que la empresa le daba gratis

El análisis de Josu Uribe sobre el Málaga-Sporting: Cuidadín con los guajes

El análisis de Josu Uribe sobre el Málaga-Sporting: Cuidadín con los guajes
Tracking Pixel Contents