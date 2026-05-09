Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el pack de calcetines deportivos más barato del mercado: por solo 11,99 euros

Simpre hacen falta calcetines, por eso puedes perderte esta oferta de Lidl donde venden el pack de calcetines deportivos más barato del mercado, por solo 11,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un pack de cinco pares de calcetines unisex de deporte de la marca Puma en color blanco.

Calcetines deportivos. / Lidl

Estos calcetines son muy cómodos de llevar gracias al algodón suave del que están hechos y sus costuras planas.

También su puntera tiene costura plana y sus puños son acanalados.

Además, son unos calcetines largos hasta la pantorrilla, con lo que te protegerán mucho más.

Estos calcetines tenían un precio de 12,99 euros, pero ahora en Lidl se venden todavía más baratos, quedándose en 11,99 euros.

Usuarios

Asimismo, tienen una importante valoración de los usuarios, alguno asegura que volverá a comprarlos en cuanto tenga la oportunidad, mientras que otro asegura que "estos calcetines son un lujo porque no me sudan, son baratos y, lo más importante, están hechos de muy buen material, sin botellas de PET".