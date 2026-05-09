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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de camping que es la más barata del mercado: disponible por 12,99 euros

Una oferta para los más aventureros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de camping que es la más barata del mercado: disponible por 12,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de camping que es la más barata del mercado: disponible por 12,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Si eres todo un aventurero no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden la mesa de camping que es la más barata del mercado, está disponible por 12,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una mesa de camping plegable que tiene un montaje y desmontaje rápidos gracias al sistema plegable.

Mesa de camping.

Mesa de camping. / Lidl

Esta mesa es especialmente ligera y robusta, además tiene una práctica asa de transporte para un transporte sencillo y soporta una carga máxima de 15 kilos.

Eso sí, tienes que tener en cuenta que el tablero de la mesa no es resistente a la intemperie. Así que no se puede dejar al aire libre si llueve.

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Descuento

Pero lo mejor de todo es que tiene un precio muy ajustado, porque antes costaba 14,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 13 por ciento, y se queda en solo 12,99 euros.

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