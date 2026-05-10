Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el perfume para la ropa más barato del mercado: por solo 1,74 euros
Tu colada olerá como nunca
Si quieres que tu colada huela como nunca no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden el perfume para la ropa más barato del mercado. Por solo 1,74 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.
Se trata del perfume para la colada Endless Scent Berry Heaven que te dará para hasta 20 lavados.
Con este perfume para la ropa tendrás un olor fresco y duradero con aroma de bayas.
Y es que podrás disfrutar del maravilloso olor a ropa limpia durante más tiempo con este perfume para ropa Endless Scent.
Descuento
Además, hay otras variedades para que puedas elegir y con un increíble precio. De hecho suele costar 1,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 10 por ciento de descuento, con lo que se queda en 1,74 euros.
- Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
- El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
- Salas llora la muerte de Jesús Fernández tras dos meses luchando por sobrevivir a un grave accidente laboral en una carrocería
- Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
- Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- La historia de una 'bomba' y el futuro del banquillo del Sporting: el Grupo Orlegi ya analiza opciones para decidir al futuro entrenador del Sporting de Gijón