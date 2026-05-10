Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el perfume para la ropa más barato del mercado: por solo 1,74 euros

Si quieres que tu colada huela como nunca no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden el perfume para la ropa más barato del mercado. Por solo 1,74 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Se trata del perfume para la colada Endless Scent Berry Heaven que te dará para hasta 20 lavados.

Perfume para la ropa. / Action

Con este perfume para la ropa tendrás un olor fresco y duradero con aroma de bayas.

Y es que podrás disfrutar del maravilloso olor a ropa limpia durante más tiempo con este perfume para ropa Endless Scent.

Descuento

Además, hay otras variedades para que puedas elegir y con un increíble precio. De hecho suele costar 1,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 10 por ciento de descuento, con lo que se queda en 1,74 euros.