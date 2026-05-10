Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente secador de pelo iónico que es el más barato: por solo 21,99 euros

Si quieres dejar de ir a la peluquería de forma tan habitual no puedes perderte esta oferta de Lidl que tienen el potente secador de pelo iónico que es el más barato. Por solo 21,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un secador de pelo iónico de la marca Remington de 2.200 vatios. Un potente secador de pelo que ofrece un cuidado iónico para un peinado suave y baja carga estática del cabello.

Secador de pelo. / Lidl

Este secador que venden en Lidl tiene 3 niveles de calor y 2 velocidades de ventilador independientes, además de golpe de aire frío.

También cuenta con difusor y boquilla de peinado. Además, su rejilla de entrada de aire es extraíble y fácil de limpiar.

Asimismo, tiene una anilla para colgar.

Descuento

Este potente secador de pelo de Remington tenía un precio de 49,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 56 por ciento, con lo que se queda en 21,99 euros.