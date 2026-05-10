Arrancar a veces por la mañana cuesta más de lo que nos gustaría. Es cierto que con la llegada de la primavera, los días amanecen antes, por lo que tenemos algo más de luz natural cuando nos levantamos para ir a trabajar o, simplemente, ponernos en marcha para lo que nos depare el día. Por ello, lo bueno es empezar la jornada de la mejor manera posible.

Para muchos se cumple esa máxima popular de "hasta que no me tome el primer café no me hables o "no soy persona". Si, además, ese café tiene un sabor exquisito, qué mejor manera de comenzar el día. Por ello, los supermercados Lidl traen la mejor cafetera, con sabor a Italia, para preparar esta bebida y que salga caliente, deliciosa y con el mejor de lo sabores.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso más barata del mercado: por solo 22,99 el mejor café italiano / LIDL

Una cafetera italiana al mejor precio

La cafetera de espresso «KONA» de Bialetti de Lidl es todo lo que necesitas para comenzar el día o, simplemente relajarte después de una comida o cena. "El ritual del espresso italiano En 1933, con la invención de la Moka Express, Bialetti revolucionó la forma de preparar el espresso italiano, expresando así su creatividad, cultura y pasión. Tanto entonces como ahora, existen los mejores productos para tu hogar, donde podrás disfrutar del sabor único de este espresso original en agradable compañía de amigos", cuentan desde la propia cadena de supermercados de Lidl.

Esta cafetera de estilo italiano tiene una capacidad de 170 mililitros y viene en un color plateado, que recuerda el estilo retro de las cafeteras de toda la vida. Su materia es de acero, por lo que te durará muchos años.

Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir esta espectacular cafetera de espresso «KONA» por tan solo 22,99 euros. Un auténtica ganga para disfrutar de un café italiano cinco estrella de la forma más sencilla.

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Recuerda que puedes conseguir este producto tanto en los supermercados de Lidl como en la propia página web de la cadena.