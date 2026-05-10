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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de mesa sin aspas más barato del mercado: por solo 15,99 euros

Aprovecha porqué tiene una oferta limitada del veinte por ciento

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de mesa sin aspas más barato del mercado: por solo 15,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de mesa sin aspas más barato del mercado: por solo 15,99 euros

Daniel Cid

La primavera ya está aquí y con ella llegan las subidas de temperaturas, los días que se alargan y, en general la vuelta al exterior y a disfrutar del aire libre. Pero ojo, que tras un frío y largo inverno, el verano y se acerca y cada vez empieza a notarse antes las jornadas más calurosas con termómetros que no bajan de los 30 grados.

Por ello, en algunas zonas de España cada vez empezamos a sacar antes los abanicos, dejar las ventanas abiertas e incluso sacar los aparatos de aire acondicionado. Pero es verdad que estos últimos suben nuestra factura de la luz e incluso pueden suponer una molestia de ruido. Por ello, Lidl tiene la solución perfecto para refrescar nuestras habitaciones e incluso aliviarnos si estamos disfrutando el sol en la terraza o jardín. Se trata del mini ventilador de mesa sin aspas 6 W de Silvercrest.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de mesa sin aspas más barato del mercado: por solo 15,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de mesa sin aspas más barato del mercado: por solo 15,99 euros / LIDL

Un ventilador en oferta

Este ventilador movible tiene todo lo que necesitas. Con luz ambiental LED en 5 colores diferentes y cambio de color. Sin aspas – sin riesgo de lesiones y fácil de limpiar y tiene un fácil manejo mediante 2 botones. Su diseño es en una elegante carcasa mate y cuenta con pies antideslizantes.

Cuenta con un cable de longitud de 1,20 metros, por lo que podrás colocarlos prácticamente en cualquier espacio que quieras. Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir este ventilador de mano por tan solo 15,99 euros. Un precio de ganga para un aparato en el que podrás refrescarte en las calurosas jornadas veraniegas e incluso llevarlo dónde quieras. Además, este aparato tiene ahora hasta un 20 por ciento de descuento en Lidl, por lo que deberías correr a la tienda a por ello antes de que se agote.

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Recuerda que puedes conseguir este mini ventilador de mesa sin aspas 6 W tanto en la página web de Lidl como en las tiendas físicas de la marca.

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