La primavera ya está aquí y con ella llegan las subidas de temperaturas, los días que se alargan y, en general la vuelta al exterior y a disfrutar del aire libre. Pero ojo, que tras un frío y largo inverno, el verano y se acerca y cada vez empieza a notarse antes las jornadas más calurosas con termómetros que no bajan de los 30 grados.

Por ello, en algunas zonas de España cada vez empezamos a sacar antes los abanicos, dejar las ventanas abiertas e incluso sacar los aparatos de aire acondicionado. Pero es verdad que estos últimos suben nuestra factura de la luz e incluso pueden suponer una molestia de ruido. Por ello, Lidl tiene la solución perfecto para refrescar nuestras habitaciones e incluso aliviarnos si estamos disfrutando el sol en la terraza o jardín. Se trata del mini ventilador de mesa sin aspas 6 W de Silvercrest.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de mesa sin aspas más barato del mercado: por solo 15,99 euros / LIDL

Un ventilador en oferta

Este ventilador movible tiene todo lo que necesitas. Con luz ambiental LED en 5 colores diferentes y cambio de color. Sin aspas – sin riesgo de lesiones y fácil de limpiar y tiene un fácil manejo mediante 2 botones. Su diseño es en una elegante carcasa mate y cuenta con pies antideslizantes.

Cuenta con un cable de longitud de 1,20 metros, por lo que podrás colocarlos prácticamente en cualquier espacio que quieras. Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir este ventilador de mano por tan solo 15,99 euros. Un precio de ganga para un aparato en el que podrás refrescarte en las calurosas jornadas veraniegas e incluso llevarlo dónde quieras. Además, este aparato tiene ahora hasta un 20 por ciento de descuento en Lidl, por lo que deberías correr a la tienda a por ello antes de que se agote.

Recuerda que puedes conseguir este mini ventilador de mesa sin aspas 6 W tanto en la página web de Lidl como en las tiendas físicas de la marca.