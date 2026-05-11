Con la llegada de la primavera llega el momento de volver al exterior y disfrutar de los dlas que se alarga acompañados de nuestros familiares y amigos. Por ello, que mejor que organizar una comida, o cena en nuestra terraza o jardín y desconectar de la rutina del día a día en compañía de los nuestros.

Así que del mismo modo que cambias la ropa de invierno por la de primavera, puede que haya llegado un momento de dar una vuelta a los artículos que tienes para tu cocina y tu mesa y adquirir lo mejor, pero a un precio incréible. Si dduas de que esto es podible, para ello están los supermercados Action, que cuenta con los mejores productos al precio más barato siempre. Es el caso del nuevo mantel para terraza.

Mañana de esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mantel grande de primavera más barato del mercado: por solo 3,49 euros y repele los líquidos / ACTION

Un mantel grande por menos de 4 euros

El mantel de Action tiene unas medidas de 140x250 centímetros, por lo que es perfecto para mesas grandes en la que se sienten varios comensales a comer. Se trata de un producto hecho de vinilo y resistente al agua. "¿Un accidente durante la comida? No te preocupes, quítalo con un paño y ¡listo! Perfecto para comidas entrañables, en interiores o al aire libre", explican desde Action.

Este mantel tiene un estilo multicolor y su material es de polietileno y antideslizante. Desde Action se recomienda no lavar este mantel, que que solo basta con pasarle una bayeta y cualquier mancha de salas, vino o chocolate desaparecerá al instante. Y es que se trata de un prodcuto que repele el agua.

Lo puedes comprar en tono crema con motivos florales y primaverales, que dará un toque de alegría y color a tu mesa en una época tan llena de luz como es la primavera o el verano.

Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir este mantel por tan solo 3,49 euros. Un precio que es una auténtica ganga para un producto de estas características. Recuerda que lo puedes adquirir tanto en las tiendas físicas de la cadena de supermercados Action, como en la página web.