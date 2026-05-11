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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las espirales coloridas espantapájaros para la terraza: por menos de 1 euros di adiós a las heces en el suelo o la mesa

Mantén el jardín libre de pájaros con estas espirales reflectantes y protege así el huerto, los arbustos y los frutos de los pájaros hambrientos"

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las espirales coloridas espantapájaros para la terraza: por menos de 1 euros di adiós a las heces en el suelo o la mesa

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las espirales coloridas espantapájaros para la terraza: por menos de 1 euros di adiós a las heces en el suelo o la mesa

Daniel Cid

Con la llegada de la primavera vuelve el momento de volver a las terrazas y disfrutar del aire libre. tomar el sol, sentarse a leer, reunirse con amigos... Aquellos que tiene la fortuna de contar con una terraza o jardín en su hogar saben que con la llegada del buen tiempo hay que ponerla a punto y dejarla perfecta tras las inclemencias del invierno, las lluvias y el haber estadio a la intemperie durante la estación más fría del año.

Uno de los problemas a los que se enfrentan los propietarios con terraza, jardín o balcón es a las manchas que dejan los visitantes voladores como palomas o pájaros. Y es que estas manchas son bastantes complejas de eliminar cuando ya están resecas. si eres uno de estos afectados, no te preocupes, ya que Action tiene la solución pefecta pra desterrar a a las aves de tu casa d euna vez por todas y sin tener que usar pruductos químos o vallas metálicas. Se trata del espantapájaros disponible en tres colores.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las espirales coloridas espantapájaros para la terraza: por menos de 1 euros di adiós a las heces en el suelo o la mesa

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las espirales coloridas espantapájaros para la terraza: por menos de 1 euros di adiós a las heces en el suelo o la mesa / ACTION

Adiós a los pájaros por menos de 1 euro

Se trata de una colorida, alegre y decorativa alternativa a los espantapájaros. Este producto de Action ahuyenta a los pájaros mediante el reflejo de la luz del sol. "Mantén el jardín libre de pájaros con estas espirales reflectantes y protege así el huerto, los arbustos y los frutos de los pájaros hambrientos".

Este espantapájaros está disponible en tres colores y simplemente debes colgarlo en la terraza o jardín y los pájaros ya no acudirán a dejar sus heces. Un remedio muy sencillo y que además puede decorar y alegrar esta prte de tu hogar.

Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir este espantapájaros por tan solo 0,77 euros. Un auténtico chollo para poner punto y final a las manchas de los visitantes no deseados en nuestra casa.

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Recuerda que puedes adquirir este producto, tanto en la tienda física de Action como en la página web de la cadena de supermercados.

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