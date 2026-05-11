Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las espirales coloridas espantapájaros para la terraza: por menos de 1 euros di adiós a las heces en el suelo o la mesa
Mantén el jardín libre de pájaros con estas espirales reflectantes y protege así el huerto, los arbustos y los frutos de los pájaros hambrientos"
Con la llegada de la primavera vuelve el momento de volver a las terrazas y disfrutar del aire libre. tomar el sol, sentarse a leer, reunirse con amigos... Aquellos que tiene la fortuna de contar con una terraza o jardín en su hogar saben que con la llegada del buen tiempo hay que ponerla a punto y dejarla perfecta tras las inclemencias del invierno, las lluvias y el haber estadio a la intemperie durante la estación más fría del año.
Uno de los problemas a los que se enfrentan los propietarios con terraza, jardín o balcón es a las manchas que dejan los visitantes voladores como palomas o pájaros. Y es que estas manchas son bastantes complejas de eliminar cuando ya están resecas. si eres uno de estos afectados, no te preocupes, ya que Action tiene la solución pefecta pra desterrar a a las aves de tu casa d euna vez por todas y sin tener que usar pruductos químos o vallas metálicas. Se trata del espantapájaros disponible en tres colores.
Adiós a los pájaros por menos de 1 euro
Se trata de una colorida, alegre y decorativa alternativa a los espantapájaros. Este producto de Action ahuyenta a los pájaros mediante el reflejo de la luz del sol. "Mantén el jardín libre de pájaros con estas espirales reflectantes y protege así el huerto, los arbustos y los frutos de los pájaros hambrientos".
Este espantapájaros está disponible en tres colores y simplemente debes colgarlo en la terraza o jardín y los pájaros ya no acudirán a dejar sus heces. Un remedio muy sencillo y que además puede decorar y alegrar esta prte de tu hogar.
Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir este espantapájaros por tan solo 0,77 euros. Un auténtico chollo para poner punto y final a las manchas de los visitantes no deseados en nuestra casa.
Recuerda que puedes adquirir este producto, tanto en la tienda física de Action como en la página web de la cadena de supermercados.
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