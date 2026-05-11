Ya ha llegado la primavera y es el momento de renovar el armario y decir adiós alas prendas de invierno para volver a lucir esa ropa ligera, colorida y perfecta para la llegada del calor. Y es que aunque la lluvia esté siendo las protagonista de este mayo que marcea, como dice el refrán, el buen tiempo y las temperaturas cálidas harán acto de presencia en poco tiempo.

Por ello, llega el momento de abrir las ventanas para ventilar, aprovechar para disfrutar de la terraza o el jardín y poder dormir de una forma más ligera. Para ello, además de unas sábanas livianas y agradables, Action ofrece un pijama de mujer perfecto para poder conciliar el sueño en noches dónde las temperaturas son más altas de lo normal.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el pijama estampado dos piezas de primavera más barato del mercado: por 7,99 euros y tejido suave / Action

Un pijama por menos de 8 euros

Action ofrece un pijama supersuave con un diseño precioso y volantes. Este pijama es un 2 piezas: camiseta y pantalones cómodo. "Este cómodo pijama es perfecto para dormir bien. El conjunto se compone de una camiseta de manga corta y unos pantalones largos, hechos de un tejido extrasuave para una comodidad óptima".

Este pijama está disponible en tres colores: Verde, Diseño, Rosa. Se trata de una camiseta corta y un pantalón largo que, además, puedes lavar a máquina hasta 30 °C. El Planchado a temperatura máxima de 110 º C. Eso sí, a la hora de sacarlo de la lavadora, Action recomienda no secar en tambor de secado. El pantalón es largo hasta los tobillos.

este pijama es perfecto para poder poner las noches calurosas o, simplemente, ponerse algo cómodo a la hora de llegar a casa después de una dura jornada de trabajo.

Pero, ahora viene lo mejor, el precio. Y es que puedes conseguir este pijama de la marca Action por tan solo 7,99 euros. Un auténtico chollo para una prenda de este estilo.

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Recuerda que puedes hacerte con este artículo en las tiendas físicas de Action y también a través de la página web de la cadena de supermercados.