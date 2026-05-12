Seguro que ya son muchos los que han aprovechado el cambio de estación para cambiar la ropa de invierno por la de primavera y verano. Y es que en muchos puntos del país ya se empiezan a notar las subidas de las temperaturas, los días más soleados y jornada que se alargan hasta bien entrada la noche gracias a la claridad.

Por ello, del mismo modo que cambiamos nuestras prendas, quizá haya llegado el momento de darle un giro de 180 grados a la ropa de cama de nuestro dormitorio. Y todo ello sin que nuestro bolsillo se vea afectado. Y es que en los supermercados Action podemos encontrar el producto que necesitamos, a una calidad excepcional y con un precio increíble. Es el caso de la colcha Jungle para nuestra cama.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de colcha de cama de primavera más barata del mercado: por solo 12,95 euros / Action

Una colcha de calidad por poco más de 10 euros

La colcha Jungle está disponible en diferentes variantes y tiene unas medidas de 240x220 cm, por lo que es perfecta para una cama de grandes dimensiones. Se trata de una colcha con patrón cosido, hecha 100 % de poliéster y disponible en varios colores. "Esta colcha es el complemento perfecto para tu ropa de cama. ¡Pondrá el toque final a tu dormitorio!", cuentan desde Action.

La colcha que vende la cadena de supermercados Action está disponible en gris, verde y rosa y su material desde poliéster, lo que lo hace muy agradable al tacto. Esta colcha se puede lavar a máquina con una temperatura de hasta 30 grados y no hace falta plancharla.

Desde Action recomienda que una vez que la lavemos, no la sequemos en tambor de secado.

Y para el final hemos querido dejarte lo mejor, e precio de este producto. Y es que puedes conseguir la colcha jungle de Action por tan solo 13,99 euros. Un auténtica ganga para un producto de estas características, que es ideal para la llegada de la primavera.

Recuerda que puedes conseguir esta colcha, tanto en las tiendas físicas de la marca Action, como en la propia página web de la cadena de supermercados.