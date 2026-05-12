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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la tienda de campaña XXL más barata del mercado: por solo 39,95 euros y resistente al agua

Esta tienda de cúpula para 3 personas es un acierto seguro. Ya sea para acampar, a un festival o a un fin de semana

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la tienda de campaña XXL más barata del mercado: por solo 39,95 euros y resistente al agua

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la tienda de campaña XXL más barata del mercado: por solo 39,95 euros y resistente al agua

Daniel Cid

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, los amantes del camping y las acampadas ya comienzan a preparar sus planes para volver a coger los bártulos y echarse al monte a desconectar de la rutina diaria y el mundanal ruido de la ciudad en la naturaleza.

Por ello, lo mejor es tener una buena tienda de campaña que podamos convertir en nuestro hogar al aire libre y poder descansar después de una buena ruta o, simplemente, relajarnos con los sonidos de la naturaleza. Este artículo también es ideal para los festivales de música de varios días. Así que hay que saber elegir y encontrar la tienda de campaña perfecta donde podamos tras pasar una jornada perfecta escuchando música junto a los tuyos. Por ello, si no tienes tienda de campaña o, si quieres cambiar la que ya tienes, la cadena de supermercados Action cuenta con la opción perfecta, a un tamaño familiar y sin tener que hacer un agujero en nuestra cuenta bancaria.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la tienda de campaña XXL más barata del mercado: por solo 39,95 euros y resistente al agua

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la tienda de campaña XXL más barata del mercado: por solo 39,95 euros y resistente al agua / Action

Una tienda de campaña por menos de 40 euros

Action ofrece la tienda de cúpula Froyak, con unas medidas de 190x300x125 cm. Esta tienda es ideal para 3 personas y está fabricada con un material resistente al agua. Lo mejor de todo es que es fácil de montar y transportar. "Esta tienda de cúpula para 3 personas es un acierto seguro. Ya sea para acampar, a un festival o a un fin de semana".

La tienda de campaña está disponible en colores azul y verde e incluye una bolsa de transporte. Es muy fácil de montar, lo puedes hacer en segundos, un detalle que se agradece con las inclemencias del tiempo no acompañan y necesitamos resguardarnos cuanto antes.

Lo mejor de todo es su precio. Y es que puedes conseguir esta tienda de campaña de cúpula Froyak de Action por tan solo 39,95 euros. Un precio espectacular para un artículo de estas características.

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Recuerda que lo puedes conseguir en las tiendas físicas de los supermercados Action, así como en la página web de la cadena de supermercados.

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