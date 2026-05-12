Con la llegada del buen tiempo lo normal es que pasemos largas horas del día fuera de casa aprovechando el air libre y los adías que se alargan. Desconectar de la rutina diaria y perdernos en la naturaleza, relajarnos frente al mar o, simplemente, disfrutar de las horas muertas en nuestra terraza o jardín.

Un momento en el que aunque queramos dejar las pantallas al lado, a veces, se convierten en nuestro punto de descanso viendo series en nuestro móvil, tablet u ordenador. Motivo por el que la batería baja más rápido de lo que nos gustaría. Para poner solución a este problema, la cadena de supermercados Action cuenta con la solución ideal para poder tener nuestro móvil siempre conectado y sin tener que depender de un enchufe o tener pilas a mano.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el panel solar inalámbrico que recarga tu móvil u ordenador en la playa o la terraza: por solo 19,99 euros / Action

Un panel solar plegable por menos de 20 euros

Y es que Action nos ofrece el "Panel solar plegable Re-load", que varga tus dispositivos con energía solar. Es resistente a salpicaduras IPX4 y plegable. "¿Vas de acampada o a pasar el día fuera y quieres tener siempre energía extra a mano? Este panel solar plegable convierte la energía solar en energía a la velocidad del rayo. Solo tienes que desplegarlo, colocarlo al sol y tus dispositivos empezarán a cargarse inmediatamente. Perfecto para el camping o una excursión. Gracias a su carcasa resistente a las salpicaduras, no tendrás que preocuparte por una tormenta inesperada. Compacto, ligero y muy fácil de transportar".

Este panel solar, disponible en color naranja, es un estuche que se despliega y comienza a decir energía solar mientras caras tu dispositivo. Lo puedes llevar dónde tu quieras y así tendrás tu ordenador, tablet o móvil siempre con batería.

Y ahora viene lomejro, ye s que puedes conseguir este panel desplegable por tan solo 19,95 euros. Un auténtico chollo para un producto que se convierte en un imprescindible para estas vacaciones.

Noticias relacionadas

Recuerda que lo puedes adquirir tanto en las tiendas físicas de Action como en la página web de la cadena de supermercados.