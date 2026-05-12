Con la llegada de la primavera son muchos los que ya han cambiado la ropa de invierno en el armario por la más ligera, colorida y alegre de esta época del año y del verano. Pero es cierto que pese a tener la ropa guardada puede surgir imperfecciones. Incluso los excesos de las navidades y los meses posterior también pueden derivar en que la ropa no nos quede tan bien como recordábamos antes de guardarla.

Por ello, es la hora de sacara al modista que llevamos dentro y arreglarnos nuestras propias prendas, así como mejorarlas con divertidos o elegantes añadido que le den un giro de 180 grados a esa prenda sin tener que dejar el dinero en comprar uno. Los expertos en costura saben que hay una marca que es sinónimo de calidad a la hora de coser, Singer. Pues bien, si quieres sacar el experto en moda que llevas dentro debes correr a Lidl ya que cuenta con una máquina de coser espectacular que ha bajado su precio de 329 a 99 euros.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la famosa máquina de coser eléctrica en promoción más barata del mercado: descuento de 230 euros / Lidl

Un descuento de hasta el 60 por ciento

Lidl ha tirado el precio su Singer® Máquina de coser 323 L. Se trata de una máquina de coser de brazo libre con 23 programas de costura con varias puntadas utilitarias, incluyendo ojales en 4 pasos, puntadas elásticas y puntadas decorativas. Cuenta con un brazo libre para coser piezas cerradas como mangas, perneras de pantalón y cortahilos en la parte superior de la máquina.

La elevación extra alta del prensatelas ofrece mucho espacio debajo del prensatelas para telas voluminosas .El soporte horizontal del carrete de hilo asegura un desenrollado óptimo del hilo al coser. Este aparato, además, cuenta con una mesa extensible con caja de accesorios y 2 ruedas de ajuste para la selección de puntadas y el ajuste de la longitud de la puntada. Además, podrás llevártela dónde quieras, incluso en vacaciones, gracias a su asa de transporte para llevar la máquina de coser

Esta máquina de coser está disponible en un colorido y alegre color blanco con bordes rosas. Y lo mejor de todo lo hemos dejado para el final, su precio. Y es que, gracias al descuento del 60 por ciento de Lidl en este producto, puedes ya comprar la Singer® máquina de coser 323 L por tan solo 99,99 euros, en vez de por los 329 que costaba antes.

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Aprovecha esta oferta y hazte con esta máquina en las tiendas físicas de Lidl o a través de la página web de la conocida cadena de supermercados.