Las manchas oscuras en la goma de la lavadora generan problemas de humedad, alertan los expertos

La lavadora es uno de los electrodomésticos del hogar que más contacto tiene con la humedad, por lo que no es extraño que con el tiempo puedan aparecer restos de moho en algunas de sus partes. El cajetín del detergente, el tambor y, sobre todo, la goma de la puerta son zonas especialmente sensibles. Esta última suele acumular mucha suciedad, ya que está expuesta de forma constante al agua, a los restos de jabón y a la falta de ventilación después de cada lavado.

El problema no es solo estético. Cuando la lavadora no se limpia correctamente, la suciedad puede terminar afectando al propio funcionamiento del aparato. Además, esos restos acumulados pueden entrar en contacto con la ropa durante los ciclos de lavado y provocar olores desagradables. En algunos casos, las prendas salen aparentemente limpias, pero con ese característico olor a humedad que indica que algo no va bien en el interior del electrodoméstico.

Para prevenir esta situación, lo más importante es reducir al máximo la humedad que queda dentro de la lavadora después de cada uso. Un gesto tan simple como secar la goma con un paño limpio y seco puede marcar la diferencia. También es recomendable dejar la puerta del tambor abierta durante un rato, de forma que el aire circule y el interior pueda secarse por completo antes del siguiente lavado.

Aun así, puede ocurrir que, pese a seguir estos hábitos, la goma de la lavadora empiece a mostrar manchas oscuras o tonos marrones. Esta zona es una de las más propensas a retener agua, pelusas, restos de detergente y pequeñas partículas de suciedad, por lo que conviene revisarla con frecuencia. Cuando esas marcas aparecen, muchas personas recurren a productos antigrasa para eliminarlas de forma rápida.

Unos pantalones en una lavadora / lne

Este tipo de limpiadores puede resultar eficaz para desprender los restos acumulados, pero también tiene un inconveniente importante. Al tratarse de productos más agresivos, pueden dañar la goma si se utilizan con demasiada frecuencia o si se aplican sin cuidado. Con el paso del tiempo, ese desgaste puede hacer que la junta pierda elasticidad, se agriete o deje de sellar correctamente la puerta.

Por eso, antes de recurrir a fórmulas fuertes, es preferible probar con una solución casera más suave que ayude a blanquear la goma y a eliminar los restos de suciedad sin castigar tanto el material. Este tipo de limpiador natural permite atacar las manchas de humedad y reducir la presencia de bacterias y hongos, al mismo tiempo que ayuda a mantener la lavadora en mejores condiciones.

La clave está en actuar sobre la goma de manera directa, insistiendo en los pliegues donde suele quedar el agua retenida. Es precisamente ahí donde se acumulan los residuos y donde aparecen con mayor facilidad las manchas de moho. Con una limpieza periódica y un producto menos agresivo, es posible recuperar el aspecto de la goma y evitar que se convierta en un foco de malos olores.

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Mantener esta parte de la lavadora limpia no requiere grandes esfuerzos, pero sí cierta constancia. Secar después de cada lavado, ventilar el tambor y limpiar la junta cuando empiecen a aparecer marcas son hábitos sencillos que ayudan a alargar la vida del electrodoméstico. Además, contribuyen a que la ropa salga realmente limpia, sin olores extraños y sin restos procedentes del interior de la máquina.