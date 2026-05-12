La razón por la que cada vez más gente deja la puerta del lavavajillas abierta y lo que dicen los expertos

Ha llegado el momento de dedicar unos minutos a limpiar a fondo el lavavajillas y devolverle ese aspecto limpio y cuidado que tenía al principio. Aunque muchas personas piensan que este electrodoméstico se mantiene limpio por sí solo cada vez que funciona, la realidad es bastante distinta. Con el uso diario, la cal, la grasa, los restos de comida y los residuos de detergente se van acumulando en distintas zonas, lo que puede afectar al rendimiento del aparato y hacer que la vajilla salga con manchas o con mal olor.

Para evitarlo, conviene realizar una limpieza completa de vez en cuando. No hace falta recurrir a productos complicados ni desmontar todo el electrodoméstico, pero sí prestar atención a las partes donde más suciedad se concentra. Con unos pasos sencillos, el lavavajillas puede recuperar eficacia, eliminar olores desagradables y funcionar mucho mejor en cada ciclo.

Uno de los puntos más importantes es el filtro, ya que ahí terminan acumulándose muchos restos de comida. Si no se limpia con cierta frecuencia, esos residuos pueden provocar malos olores y dificultar que el agua circule correctamente durante el lavado. Lo recomendable es retirarlo con cuidado y lavarlo bajo el grifo con agua caliente, insistiendo en las zonas donde se haya quedado grasa pegada. Una esponja con un poco de jabón y vinagre de limpieza puede ayudar a desprender la suciedad más resistente.

Si el filtro presenta restos de cal o incrustaciones, puede dejarse en remojo con vinagre de limpieza durante unas horas. De esta manera, la cal se ablanda y resulta mucho más fácil retirarla después. También es importante limpiar el hueco donde va colocado el filtro, porque en esa zona suelen quedarse pequeñas partículas de comida. Una mezcla de bicarbonato y vinagre de limpieza puede ayudar a desinfectar y eliminar los restos más difíciles.

La puerta del lavavajillas es otra de las partes que suele pasarse por alto. Aunque no siempre se vea a simple vista, en los bordes, en la zona inferior y en los laterales se acumulan restos de grasa, humedad y detergente. Para limpiarla bien, basta con pasar un paño humedecido con vinagre de limpieza por toda la superficie, prestando especial atención a las zonas menos accesibles.

Un lavavajillas / Freepik

La parte baja de la puerta merece una revisión más detenida, ya que suele concentrar residuos que no desaparecen durante los ciclos normales. En esa zona puede aplicarse un poco de desengrasante o insistir con vinagre para retirar la suciedad acumulada. Las gomas también deben limpiarse con cuidado, porque la humedad favorece la aparición de moho y restos oscuros. Pasar un trapo por las juntas ayuda a mantenerlas en buen estado y evita que se conviertan en un foco de malos olores.

Después de limpiar estas zonas, conviene revisar el depósito de sal. Este elemento es fundamental para que el lavavajillas trabaje correctamente, sobre todo en lugares donde el agua tiene mucha cal. La sal ayuda a proteger el electrodoméstico y mejora el resultado del lavado, por lo que es importante comprobar que el depósito esté lleno y reponerlo cuando sea necesario.

Una vez revisado este punto, se pueden colocar de nuevo el filtro y la bandeja, asegurándose de que cada pieza queda bien encajada. Este paso es importante, porque un filtro mal colocado puede afectar al funcionamiento del aparato y provocar que el lavado no sea tan eficaz como debería.

El toque final para completar la limpieza consiste en poner un ciclo intensivo con el lavavajillas vacío. Para ello, se puede añadir un buen chorro de vinagre de limpieza en la base del electrodoméstico y seleccionar el programa con mayor temperatura. El agua caliente, junto con el vinagre, ayuda a eliminar restos de grasa, cal y bacterias que puedan quedar en el interior.

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Tras este lavado, el lavavajillas quedará más limpio, con mejor olor y preparado para funcionar a pleno rendimiento. Realizar este mantenimiento de forma periódica no solo mejora el resultado en platos, vasos y cubiertos, sino que también ayuda a alargar la vida útil del electrodoméstico y a evitar averías provocadas por la acumulación de suciedad.