Cada vez más gente quema romero en casa y no es una moda pasajera

Quemar una pequeña rama de romero en casa durante unos minutos es una práctica tradicional a la que muchas personas atribuyen un efecto llamativo. Más allá de su uso en la cocina, esta planta aromática se ha relacionado durante siglos con la limpieza del ambiente, la relajación y la sensación de bienestar dentro del hogar.

Cuando cocinamos, ya sea para recibir invitados o para preparar una comida sencilla, solemos buscar ingredientes que aporten más sabor y aroma a los platos. En ese papel, las hierbas aromáticas ocupan un lugar fundamental. Desde tiempos antiguos se han utilizado para potenciar recetas, perfumar alimentos y dar un toque especial a preparaciones de carne, pescado, verduras o guisos.

Entre todas ellas, el romero es una de las plantas más reconocidas y utilizadas. Su aroma intenso combina especialmente bien con asados, patatas, carnes al horno y platos mediterráneos. Procede de zonas próximas al Mediterráneo y, con el paso del tiempo, se ha convertido en un símbolo muy asociado a esta región. Su nombre tiene origen latino y suele relacionarse con la expresión “rocío del mar”, una referencia vinculada tanto a su entorno natural como al tono de sus flores.

Pero el romero no solo ha tenido importancia en la gastronomía. A lo largo de la historia también se ha empleado en rituales, ceremonias y usos domésticos por su perfume y por el valor simbólico que se le atribuía. En distintas épocas se utilizó como elemento ornamental y también como planta asociada a la purificación de espacios, especialmente en momentos en los que se buscaba mejorar la higiene de determinados ambientes.

Su nombre tiene origen latino y suele relacionarse con la expresión “rocío del mar”, una referencia vinculada tanto a su entorno natural como al tono de sus flores.

En la antigua Grecia, por ejemplo, el romero se relacionaba con la memoria y la concentración. Era habitual que se utilizaran coronas elaboradas con esta planta con la creencia de que podían ayudar a estimular la mente. Más adelante, también aparecen referencias a preparados elaborados con romero, como maceraciones en vino blanco, a las que se atribuían efectos frente al cansancio, los mareos o ciertas molestias físicas.

A esta planta se le reconocen además distintas propiedades tradicionalmente valoradas. El romero se ha vinculado con efectos antioxidantes, digestivos, diuréticos y relajantes. También se ha utilizado en aceites y preparados cosméticos, muchas veces mezclado con otros ingredientes como el aceite de almendras, dentro de rutinas destinadas al cuidado de la piel.

En el terreno de la belleza, el romero también cuenta con una larga presencia. Se ha empleado en productos y remedios caseros para fortalecer el cabello, mejorar su brillo y cuidar el cuero cabelludo. Muchas personas lo asocian además con tratamientos naturales para retrasar la aparición de canas o para dar más vitalidad al pelo, aunque sus efectos pueden variar según cada caso.

Uno de los usos más curiosos consiste en quemar una ramita de romero durante unos diez minutos dentro de casa. Al arder, la planta desprende un aroma intenso que se expande por la estancia y crea una sensación de frescor y calma. Este olor puede ayudar a generar un ambiente más agradable, favorecer la concentración y contribuir a una sensación de relajación después de una jornada intensa.

El perfume del romero quemado también se asocia con un estado de ánimo más positivo. Su fragancia resulta reconocible, cálida y natural, y puede recordar a comidas caseras como el pollo al horno con patatas o los asados tradicionales. Esa conexión entre el aroma, la memoria y el bienestar explica por qué muchas personas sienten una sensación de confort cuando el romero impregna una habitación.

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Por eso, tener romero en casa puede ser útil más allá de la cocina. Sirve para aromatizar platos, formar parte de pequeños rituales domésticos y aportar un toque natural al ambiente. Quemarlo durante unos minutos, siempre con precaución y en un lugar seguro, puede convertirse en una forma sencilla de perfumar el hogar y crear una atmósfera más agradable.