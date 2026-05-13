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Ni cinta de doble cara, ni pegamento: el taladro con "limitador de profundidad" para colgar cuadros sin dañar las paredes

Se trata de una herramienta imprescindible en cualquier hogar

Taladro percutor de LA NUEVA ESPAÑA

Taladro percutor de LA NUEVA ESPAÑA / Freepik

V. M. M.

A la hora de decorar una estancia, los cuadros, láminas, tapices, baldas y colgadores dan un gran valor al conjunto. El dilema siempre es el mismo: ¿taladarar o no taladrar las paredes? Hay quien, por estar de alquiler, prefiere no hacerlo. Hay quien, directamente, no se atreve hacerlo por miedo a estropear la pared o por falta de herramientas.

Una buena solución es un traladro percutor con "limitador de profundidad". Esto permite elegir hasta donde se erosiona la pared y evitar sustos. En la tienda de LA NUEVA ESPAÑA, el taladro de Brikosh tiene un precio imbatible: 34,95 euros.

El taladro percutor H-994 es una herramienta versátil y potente, ideal para tareas de perforación en madera, hormigón y acero. Gracias a su motor de 500 W y su alta frecuencia de impacto de hasta 49.000 impactos por minuto, ofrece un rendimiento eficiente tanto en trabajos domésticos como profesionales.

Cuenta con una velocidad en vacío de 0 a 3.100 rpm, permitiendo un control preciso según el tipo de material y aplicación. Su portabrocas admite brocas de 2 a 13 milímetros, brindando gran compatibilidad y facilidad de uso.

Además, incorpora limitador de profundidad para perforaciones más exactas y una empuñadura ergonómica que mejora el agarre y la comodidad durante el trabajo.

Especificaciones técnicas

  • Alimentación: 230 V ~ 50 Hz
  • Potencia: 500 W
  • Velocidad en vacío: 0–3.100 rpm
  • Frecuencia de impacto: 0–49.000 impactos/min
  • Capacidad del portabrocas: 2–13 mm
  • Diámetro máximo de perforación:
  • Madera: 25 mm
  • Hormigón: 13 mm
  • Acero: 10 mm
  • Peso: 1,3 kg
  • Clase IP: IPX0

Una herramienta compacta, ligera y eficiente, diseñada para ofrecer comodidad y alto rendimiento en múltiples aplicaciones de perforación.

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En  La tienda de La Nueva España (puedes comrparlo pinchando aquí), pero no es el único. La batería de cocina en tonos pastel o la cefetera de barista son otros de los productos que prefieren los clientes.

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