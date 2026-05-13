Ni cinta de doble cara, ni pegamento: el taladro con "limitador de profundidad" para colgar cuadros sin dañar las paredes

A la hora de decorar una estancia, los cuadros, láminas, tapices, baldas y colgadores dan un gran valor al conjunto. El dilema siempre es el mismo: ¿taladarar o no taladrar las paredes? Hay quien, por estar de alquiler, prefiere no hacerlo. Hay quien, directamente, no se atreve hacerlo por miedo a estropear la pared o por falta de herramientas.

Una buena solución es un traladro percutor con "limitador de profundidad". Esto permite elegir hasta donde se erosiona la pared y evitar sustos. En la tienda de LA NUEVA ESPAÑA, el taladro de Brikosh tiene un precio imbatible: 34,95 euros.

El taladro percutor H-994 es una herramienta versátil y potente, ideal para tareas de perforación en madera, hormigón y acero. Gracias a su motor de 500 W y su alta frecuencia de impacto de hasta 49.000 impactos por minuto, ofrece un rendimiento eficiente tanto en trabajos domésticos como profesionales.

Cuenta con una velocidad en vacío de 0 a 3.100 rpm, permitiendo un control preciso según el tipo de material y aplicación. Su portabrocas admite brocas de 2 a 13 milímetros, brindando gran compatibilidad y facilidad de uso.

Además, incorpora limitador de profundidad para perforaciones más exactas y una empuñadura ergonómica que mejora el agarre y la comodidad durante el trabajo.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 230 V ~ 50 Hz

Potencia: 500 W

Velocidad en vacío: 0–3.100 rpm

Frecuencia de impacto: 0–49.000 impactos/min

Capacidad del portabrocas: 2–13 mm

Diámetro máximo de perforación:

Madera: 25 mm

Hormigón: 13 mm

Acero: 10 mm

Peso: 1,3 kg

Clase IP: IPX0

Una herramienta compacta, ligera y eficiente, diseñada para ofrecer comodidad y alto rendimiento en múltiples aplicaciones de perforación.

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En La tienda de La Nueva España (puedes comrparlo pinchando aquí), pero no es el único. La batería de cocina en tonos pastel o la cefetera de barista son otros de los productos que prefieren los clientes.