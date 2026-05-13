Ahora que la primavera ya está aquí llega el momento de volver a la terraza, al jardín y disfrutar del aire libre. Por ello, hay que tener en cuenta que tras las inclemencias del tiempo del invierno y no haber salido mucho a estos espacios durante los fríos días de diciembre a marzo, puede que haya llegado el momento de la puesta a punto.

Para dejar este espacio exterior de la casa como nuevo y hacer las delicias de tus invitados en casa, Action tiene el aspirador de escoba perfecto para dejar el suelo como nuevo y a un precio espectacular.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el aspirador de escoba más barato del mercado: por solo 34,95 euros y sin bolsa / Action

Una aspirador completa y sin bolsas que no mancha

Este aspirador con palo largo se caracteriza por no tener bolsa y contar con un alcance de hasta 6 metros, por lo que puedes llegar prácticamente a cualquier rincón de la casa sin esfuerzo. También se puede usar como aspiradora de mano.

"Con este aspirador de Sauber, aspirar no es nada aburrido. Tiene un diseño bonito e inteligente para quitar el polvo de toda la casa. Gracias a su cable de 6 metros, llegarás a todas partes. Además, no tienes que comprar bolsas para esta aspiradora, lo que reduce los costes. Y puedes vaciar el depósito fácilmente después de una buena limpieza. ¿Quieres recoger rápidamente unas migas o pelusas? Para eso, puedes utilizarla como aspiradora de mano".

Este artículo está disponible en azul, púrpura y plateado. Cuenta con una bandeja de recogida y una potencia de 600 vatios. Con este cepillo de aspiradora dejarás cualquier superficie como nueva en cuestión de segundos y sin apenas esfuerzo, ya que con el palo de escobas llegas a prácticamente cualquier lugar de la habitación o estancia en la que estés.

Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir este artículo de Action por tan solo 34,95 euros. Un auténtica ganga para un producto de calidad con estas características.

Noticias relacionadas

Además, recuerda que lo puedes adquirir tanto en las tiendas físicas de Action como en la página web de la cadena de supermercados.