Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el aspirador de escoba más barato del mercado: por solo 34,95 euros y sin bolsa

Gracias a su cable de 6 metros, llegarás a todas partes. Además, no tienes que comprar bolsas para esta aspiradora, lo que reduce los costes

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el aspirador de escoba más barato del mercado: por solo 34,95 euros y sin bolsa

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el aspirador de escoba más barato del mercado: por solo 34,95 euros y sin bolsa

Daniel Cid

Ahora que la primavera ya está aquí llega el momento de volver a la terraza, al jardín y disfrutar del aire libre. Por ello, hay que tener en cuenta que tras las inclemencias del tiempo del invierno y no haber salido mucho a estos espacios durante los fríos días de diciembre a marzo, puede que haya llegado el momento de la puesta a punto.

Para dejar este espacio exterior de la casa como nuevo y hacer las delicias de tus invitados en casa, Action tiene el aspirador de escoba perfecto para dejar el suelo como nuevo y a un precio espectacular.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el aspirador de escoba más barato del mercado: por solo 34,95 euros y sin bolsa

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el aspirador de escoba más barato del mercado: por solo 34,95 euros y sin bolsa / Action

Una aspirador completa y sin bolsas que no mancha

Este aspirador con palo largo se caracteriza por no tener bolsa y contar con un alcance de hasta 6 metros, por lo que puedes llegar prácticamente a cualquier rincón de la casa sin esfuerzo. También se puede usar como aspiradora de mano.

"Con este aspirador de Sauber, aspirar no es nada aburrido. Tiene un diseño bonito e inteligente para quitar el polvo de toda la casa. Gracias a su cable de 6 metros, llegarás a todas partes. Además, no tienes que comprar bolsas para esta aspiradora, lo que reduce los costes. Y puedes vaciar el depósito fácilmente después de una buena limpieza. ¿Quieres recoger rápidamente unas migas o pelusas? Para eso, puedes utilizarla como aspiradora de mano".

Este artículo está disponible en azul, púrpura y plateado. Cuenta con una bandeja de recogida y una potencia de 600 vatios. Con este cepillo de aspiradora dejarás cualquier superficie como nueva en cuestión de segundos y sin apenas esfuerzo, ya que con el palo de escobas llegas a prácticamente cualquier lugar de la habitación o estancia en la que estés.

Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir este artículo de Action por tan solo 34,95 euros. Un auténtica ganga para un producto de calidad con estas características.

Noticias relacionadas

Además, recuerda que lo puedes adquirir tanto en las tiendas físicas de Action como en la página web de la cadena de supermercados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
  3. Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
  4. David Villa se vuelca con el Langreo para garantizar su supervivencia
  5. Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
  6. La cena que cambió el rumbo del Sporting de Gijón y de Borja Jiménez: intrahistoria de un desencuentro inesperado
  7. Una 'descomunal' tormenta arrasa 'el Valle del Jerte asturiano': 'Hemos perdido casi todas las cerezas; en minutos, el trabajo de todo un año se fue al garete
  8. El enganchón entre un histórico periodista de TVE y un historiador del Real Oviedo: 'Siga usted con su prepotencia

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el aspirador de escoba más barato del mercado: por solo 34,95 euros y sin bolsa

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el aspirador de escoba más barato del mercado: por solo 34,95 euros y sin bolsa

Juanma Castaño responde al palo de Florentino Pérez: "¡Cuídelo usted!"

Juanma Castaño responde al palo de Florentino Pérez: "¡Cuídelo usted!"

Este es el pueblo que a partir de ahora estará 84 días seguidos sin hacerse de noche

Este es el pueblo que a partir de ahora estará 84 días seguidos sin hacerse de noche

La Corredoria denuncia una alineación indebida del Salas en el play-off: "Ya que está aquí, que juegue"

La Corredoria denuncia una alineación indebida del Salas en el play-off: "Ya que está aquí, que juegue"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas eléctrico más barato del mercado: disponible por 5,49 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas eléctrico más barato del mercado: disponible por 5,49 euros

Gijón nombrará a Massiel como hija adoptiva de la ciudad: "Es una mujer pionera y valiente"

Gijón nombrará a Massiel como hija adoptiva de la ciudad: "Es una mujer pionera y valiente"

Multa de hasta 200 euros y riesgo de sanción en el permiso de conducir por la nueva bajada de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora que ya pública Tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multa de hasta 200 euros y riesgo de sanción en el permiso de conducir por la nueva bajada de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora que ya pública Tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia
Tracking Pixel Contents