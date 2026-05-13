Mayo llega a su ecuador y no son pocos los que ya piensan en las vacaciones de verano y abandonar la rutina diaria del hogar para viajar a la playa, la montaña o donde queramos desconectar. Para ello, lo más probable es que si el destino es nacional, el coche sea el medio de transporte que más seamos por comodidad.

Y es que en nuestro vehículo podemos llevar, como popularmente se dice, la casa a cuestas , sobre todo si viajamos con niños pequeños. Hacer kilómetros en el coche hasta que llegamos a nuestro destino puede resultar algo tedioso a los más pequeños de la casa. Por ello, Action ha encontrado la opción perfecta para que tus hijos no se aburran en el viaje. Se trata del organizador de asiento para el coche C&C.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de asiento para el coche más barato del mercado: por solo 5,99 euros con bandeja plegable para dibujar o ver películas / Action

Un organizador por menos de 6 euros

Este organizador de Action se caracteriza por su tablero plegable y varios compartimentos. Lo mejor de todo es que es muy fácil de acoplar y quitar, ya que dispone de unas correas de sujeción para colocar en el asiento del conductor o en el del copiloto. Cuenta, además, con un bolsillo con cremallera transparente idóneo para iPad.

"¡Con este práctico organizador de coche lo tendrás todo listo para ponerte en marcha! Por ejemplo, puedes usarlo para ver vídeos en una tablet en el asiento trasero, colorear en la práctica superficie de la mesa, guardar fácilmente tus botellas, ¡y mucho más!".

Este organizador está disponible en color gris y cuenta con diferentes bolsillos para poder guardar cantimploras, lápices, etc. Incluso, en la bandeja desplegable puedes poner una tablet para que puedan ver una película y entretenerse.

Y ahora viene lo mejor de este producto, su precio. Y es que puedes conseguir este organizador de asiento para el coche C&C por tan solo 5,99 euros. Una auténtica ganga para conseguir el artículo con el que tus hijos no se aburrirán en los viajes largos por carretera.

Noticias relacionadas

Recuerda que puedes conseguir este artículo en las tiendas físicas de Action o en la propia página web de la cadena de supermercados.