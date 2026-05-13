Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la cámara de vigilancia más barata que puedes encontrar: disponible por solo 15,95 euros
Una oferta difícil de superar
¿Quieres saber lo que ocurre en tu casa en todo momento? Pues no puedes perderte esta oferta que tienen en Action, la cámara de vigilancia más barata que puedes encontrar. Está disponible por solo 15,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Se trata de una cámara wifi de interior TP-link, una cámara inteligente con la que podrás vigilar fácilmente tu casa. Y es que gracias a la nítida calidad de imagen 2K, todo se ve con gran claridad, mientras que la función de panorámica e inclinación te permite seguir cada ángulo.
La IA inteligente que tiene esta cámara reconoce personas, animales y vehículos; y te envía notificaciones instantáneas.
Una cámara de vigilancia que es práctica para casa, estando de vacaciones o simplemente para sentirse seguro. Solo tienes que conectarla a la aplicación y podrás ver todo en directo desde cualquier lugar.
Además, cuenta con visión nocturna de hasta 12 metros.
Rebaja
Esta cámara de vigilancia tenía un precio de 19,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene una rebaja del 20 por ciento, con lo que se queda en 15,95 euros, una oferta difícil de superar.
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