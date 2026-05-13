Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el edredón refrescante más barato del mercado: disponible por 18,95 euros

Llega el verano y el calor, así que no puedes perderte esta oferta que tienen en Action, toda una revolución en la ropa de cama, un edredón refrescante que es el más barato del mercado. Está disponible por solo 18,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Y es que con este edredón refrescante Easy dormirás frequito. ¿Y cómo? Pues este edredón fresco y ligero tiene una superficie "cool touch" para mayor comodidad durante las noches cálidas.

Edredón refrescante. / Action

Además, es ligero, transpirable y apto para lavadora.

Porque a quién no le gusta dormir tapado. Sin embargo, en verano, con las altas temperaturas, se hace complicado. Pues ahora podrás taparte con este edredón refrescante, una idea totalmente revolucionaria.

Descuento

El edredón refrescante está disponible en varios modelos y tenía un precio de 22,95 euros, pero ahora está en la promoción semanal de Action y tiene un descuento del 17 por ciento, con lo que se queda en 18,95 euros.