Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la toalla de playa que nunca se llenará de arena y que es la más barata del mercado: por solo 8,95 euros

Si quieres tener una preocupación menos cuando vayas a la playa este verano no puedes perderte esta oferta de Action que tiene la toalla de playa que nunca se llenará de arena y que, además, es la más barata del mercado. Tan solo te costará 8,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Y es que con esta toalla disfrutarás de un día en la playa sin el estrés de la arena. Esta alegre toalla de playa es muy cómoda y no se llena de arena.

Toalla. / Action

Por eso es perfecta para relajarse o secarse después de un baño fresco.

Además, está disponible en varios diseños para que elijas el que más te guste.

Puedes lavarla a máquina hasta un máximo de 40 grados y también puedes meterla en la secadora, siempre que lo hagas a baja temperatura.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio. Esta toalla de playa tenía un precio de 9,98 euros, pero ahora como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 10 por ciento, con lo que se queda en 8,95 euros.