Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la toalla de playa que nunca se llenará de arena y que es la más barata del mercado: por solo 8,95 euros
Ahora tendrás una preocupación menos este verano
Si quieres tener una preocupación menos cuando vayas a la playa este verano no puedes perderte esta oferta de Action que tiene la toalla de playa que nunca se llenará de arena y que, además, es la más barata del mercado. Tan solo te costará 8,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Y es que con esta toalla disfrutarás de un día en la playa sin el estrés de la arena. Esta alegre toalla de playa es muy cómoda y no se llena de arena.
Por eso es perfecta para relajarse o secarse después de un baño fresco.
Además, está disponible en varios diseños para que elijas el que más te guste.
Puedes lavarla a máquina hasta un máximo de 40 grados y también puedes meterla en la secadora, siempre que lo hagas a baja temperatura.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio. Esta toalla de playa tenía un precio de 9,98 euros, pero ahora como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 10 por ciento, con lo que se queda en 8,95 euros.
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
- David Villa se vuelca con el Langreo para garantizar su supervivencia
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- La cena que cambió el rumbo del Sporting de Gijón y de Borja Jiménez: intrahistoria de un desencuentro inesperado
- Una 'descomunal' tormenta arrasa 'el Valle del Jerte asturiano': 'Hemos perdido casi todas las cerezas; en minutos, el trabajo de todo un año se fue al garete
- El enganchón entre un histórico periodista de TVE y un historiador del Real Oviedo: 'Siga usted con su prepotencia