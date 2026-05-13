Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las bombillas decorativas más baratas del mercado: disponible en tres modelos por solo 17.99 euros

Para redecorar tu casa no hace falta hacer un fuerte desembolso económico. En muchos casos es tan simple como cambiar una bombilla, pero no cualquier bombilla, sino las bombillas decorativas que venden en Lidl y que son las más baratas del mercado. Un estilo vintage que está muy de moda y que está disponible en tres modelos por solo 17,99 euros.

Se trata de unas lámparas en espiral de la marca Osram que tienen un filamento en espiral en carcasa de metal dorado y negro. Son ideales para instalaciones decorativas y zonas de estar.

Bombillas decorativas. / Lidl

La lámpara integrada crea un ambiente moderno y acogedor, y el diseño especial ofrece una distribución de luz confortable.

Estas bombillas tienen una clase de protección IP20, por lo tanto, están destinadas para interiores.

La lámpara de filamento integrada presenta un diseño espiral único; mientras que la carcasa de la lámpara es de color dorado y en color negro. Asimismo, la luminaria es regulable (con muchos reguladores comerciales).

Lo mejor de todo es que tiene una vida útil muy larga de hasta 25.000 horas, además, la lámpara integrada no se puede quitar de la carcasa.

Ofrece una luz agradable, con un color de luz confortable blanco cálido. Y se puede usar directamente como luminaria.

Precio

Estas bombillas tenían un precio de 19,95 euros, pero ahora tienen descuento en Lidl y se quedan en solo 17,99 euros.