Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los vaqueros de marca que se venden a la mitad de su precio: por solo 74,99 euros
Una oferta que no se repetirá
Si te gustan los vaqueros de marca no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden los vaqueros de marca a la mitad de su precio. Por solo 74,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellos.
Se trata de los vaqueros de hombre de la marca Diesel, los Diesel Safado X que son unos vaqueros de corte recto y ajuste clásico y largo de 32.
Estos vaqueros tienen talle bajo y bragueta de botones. Cuentan con un tejido vaquero elástico de alta calidad, ligero y de tacto suave, que ofrece la máxima comodidad.
Además, son fáciles de lavar para un discreto aspecto desgastado.
En esta ocasión puedes escoger entre unos vaqueros en color azul o en negro, y las tallas van de la 40 a la 46.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estos vaqueros Diesel tenían un precio de 150 euros, pero ahora en Lidl tienen un descuento del 50 por ciento, con lo que se queda en solo 74,99 euros, sin duda una oferta que no se repetirá.
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