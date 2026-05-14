Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la toalla de baño más barata del mercado: por solo 5,99 euros
Un buen momento para renovar la ropa de hogar
Siempre es un buen momento para renovar la ropa de hogar, por eso no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden las toallas de baño más baratas del mercado. Está disponible en varios modelos por solo 5,99 euros.
Se trata de unas toallas de baño de tela de rizo que miden 70 por 140 centímetros. Unas toallas extra gruesas y suaves, de 650 GSM con las que tendrás una sensación de hotel de lujo.
Además, estas toallas están hechas con algodón australiano 100 por 100 y tienen un tamaño grande, ideales después del baño o la ducha.
Y es que después de una ducha caliente o un agradable baño, solo querrás una cosa: envolverte en una toalla suave y gruesa.
Actualmente están disponibles en tres colores, marrón, gris y rosa y se pueden planchar con una temperatura máxima de 150 grados. Además, son aptas para lavar con un programa de lavado delicado, y se pueden secar con un programa de secado regular.
Descuento
Estas toallas que venden en Action tenían un precio de 6,99 euros, pero como están en la promoción semanal de Action tienen un descuento del 14 por ciento, con lo que se quedan en 5,99 euros, todo un chollo.
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