Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la almohada refrescante que es la más barata del mercado: disponible por 7,95 euros
Un producto que no puede faltar en tu casa este verano
Llega el verano y el calor, por eso no puede faltar en tu casa este producto que venden en Action, se trata de la almohada refrescante que es la más barata del mercado. Tan solo te costará 7,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Se trata de una almohada de 50 por 60 centímetros que cuenta con una parte delantera refrescante y una parte trasera suave.
Además, cuenta con un relleno de bolas de fibra de 700 gramos para mayor volumen.
Además, se puede lavar a máquina hasta 30 grados y se puede secar en la secadora a baja temperatura.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio. Esta almohada tenía un precio de 9,95 euros, pero ahora está en la promoción semanal de Action, con lo que tiene un descuento del 20 por ciento y baja hasta los 7,95 euros.
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