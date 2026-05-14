Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el vestido largo que es tendencia: por solo 7,95 euros
Un vestido perfecto para el verano
Si quieres estar a la última no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden el vestido largo que es tendencia. Está disponible en varios colores y solo cuesta 7,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.
Y es que se trata de un vestido perfecto para el verano, dado lo ligero que es. Con cuello en forma de V, incluso podrías llevarlo en otoño, ya combinándolo con medias y botas, porque seguirá estando en tendencia.
Este vestido cuenta con botones dorados y cinturón. Y puedes elegir entre el modelo en color beige, el azul o el negro.
Además, es fácil de cuidar, ya que puedes lavarlo a máquina hasta 30 grados y no necesita planchado.
Rebaja
Este vestido tenía un precio de 8,99 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene una rebaja del 11 por ciento, con lo que se queda en 7,95 euros.
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