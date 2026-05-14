Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la piscina hinchable más barata del mercado: disponible en varios modelos por menos de 5 euros

Con la cercanía del verano y el calor no te puedes perder la oferta que tienen en Action donde venden la piscina hinchable más barata del mercado. Está disponible en varios colores y cuesta menos de 5 euros.

Se trata de una piscina hinchable infantil con un diámetro de 100 metros y poco profunda que es ideal para jugar y perfecta para refrescarse.

Piscina hinchable. / Action

Además, podrás disfrutar del agua con tus personajes favoritos de televisión, ya que la tienes disponible en varios diseños como de la patrulla canina, Dora la exploradora, Spiderman o Stitch. De este modo, tienes una gran variedad donde elegir.

Descuento

Pero lo mejor de todo es el precio, ya que esta piscina tenía un precio de 6,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 28 por ciento, con lo que se queda en 4,95 euros.