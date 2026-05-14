Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara recargable que es la más barata del mercado: es ideal para irte de vacaciones

Llegan las vacaciones y en Action tienen una oportunidad que no puedes dejar escapar. Se trata de una lámpara recargable que además es la más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Esta lámpara está equipada con sensor de movimiento y tiene en su interior dos lámparas de diferente intensidad. Por un lado, tiene una con 80 lúmenes y, por el otro, una segunda con 100 lúmenes. Además, ofrece un diseño moderno ovalado.

Lámpara recargable. / Action

Esta lámpara recargable con sensor te será muy útil en el baño o en el camping si necesitas algo de luz por la noche.

Descuento

Pero lo mejor es su precio, ya que tenía un precio de 3,99 euros pero está en la promoción semanal de Action, con lo que tiene un descuento del 26 por ciento, con lo que se queda finalmente en 2,95 euros.