Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la rasuradora de pelo más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
Una oferta que no podrás dejar pasar
Si quieres lucir siempre perfecto no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden la rasuadora de pelo más barata del mercado. Está disponible por menos de 10 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Se trata de la rasuradora Remington Apprentice, un set versátil para cortar el pelo con el que hacer un estilismo sencillo para casa.
Además, cuenta con cuchillas de acero inoxidable.
Con la ayuda de esta rasuradora para pelo y barba de Remington, siempre tendrás un aspecto cuidado.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta rasuradora que consta de 10 piezas, tenía un precio de 12,95 euros. Sin embargo, ahora está en la promoción semanal de Action con lo que tiene un descuento del 23 por ciento, con lo que se queda en 9,95 euros.
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