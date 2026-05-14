Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el masajeador de cuello más barato del mercado: disponible por solo 24,99 euros
Una oferta difícil de superar
Qué bien sienta un buen masaje de cuello, pues con esta oferta de Lidl que tienen el masajeador de cuello más barato del mercado, ya podrás tenerlo. Está disponible por solo 24,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un masajeador de cuello que ofrece un masaje intenso en la zona del cuello, pero no solo para esta parte del cuerpo, también se puede usar en hombros, espalda, abdomen, muslos y pantorrillas, ofreciendo un masaje shiatsu en dos velocidades diferentes.
Este masajeador de cuello está fabricado con material reciclado y tiene cabezales de masaje con función de calor opcional.
Además, tiene forma ergonómica y correas de mano para la regulación de la presión y una alineación óptima.
Asimismo, una función muy importante es la del apagado automático después de aproximadamente 15 minutos.
El masajeador cuenta con una funda suave y una funda extraíble con cremallera que es lavable a máquina hasta 40 grados.
Más barato
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este masajeador tenía un precio de 26,9 euros, pero ahora en Lidl está más barato, bajando hasta 24,99 euros, una oferta difícil de superar.
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