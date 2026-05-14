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Cada vez más personas tiran hielo en el inodoro: el truco con el que reducirás los productos de limpieza que utilizas en el baño

Una forma sencilla de limpiar el baño

Cada vez más personas tiran hielo en el inodoro: el truco con el que reducirás los productos de limpieza que utilizas en el baño

Cada vez más personas tiran hielo en el inodoro: el truco con el que reducirás los productos de limpieza que utilizas en el baño / Freepik

Daniel Cid

¿Tirar hielos en el inodoro? Pues sí, se trata de un truco que cada vez más personas utilizan y que servirá para reducir los productos de limpieza que utilizas en el baño. Sin duda una forma sencilla de limpiar el baño.

Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues es que, una vez que echemos los hielos (una taza) tiraremos de la cadena, la fricción del hielo servirá para aflojar la suciedad superficial del inodoro.

Hielo.

Hielo. / Freepik

Pero esto no se queda ahí, si queremos potenciar el efecto, podemos echar un poco de vinagre o de bicarbonato.

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Limpieza baño

Esto complementará la limpieza normal del baño, pero no la sustituye en su totalidad. Eso sí, gracias a este truco podremos reducir los productos de limpieza que utilizamos en el baño.

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