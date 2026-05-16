Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el protector de colchón que necesitarás este verano: por solo 12,95 euros

Llega el verano y parece que la ropa de cama nos sobra. Sin embargo, esto no ocurrirá con la oferta de Action que tiene el protector de colchón refrescante que solo te costará 12,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Y es que con el protector de colchón refrescante Cool Touch, dormirás plácidamente durante las noches calurosas.

Protector de colchón. / Action

La superficie fresca se nota inmediatamente agradable al tacto, lo que te ayuda a relajarte más rápidamente. Ideal si pasas calor en la cama o si quieres mantener tu colchón más fresco.

Solo tienes que colocarlo sobre el colchón y disfrutarás cada noche de un agradable frescor.

Promoción semanal

Y lo mejor, su precio porque está en la promoción semanal de Action. Antes costaba 14,95 euros, pero tiene un descuento del 13 por ciento, con lo que se queda en 12,95 euros.