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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de mesa solar que es la más barata del mercado: disponible por solo 6,67 euros

Una oportunidad única

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de mesa solar que es la más barata del mercado: disponible por solo 6,67 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de mesa solar que es la más barata del mercado: disponible por solo 6,67 euros / Action

Benito Domínguez

Si quieres darle un nuevo aire a tu casa no te puedes perder esta oferta que tienen en Action donde venden la lámpara de mesa solar que es la más barata del mercado. Está disponible por 6,67 euros. Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con ella.

Se trata de una lámpara inalámbrica y recargable con energía solar que tiene diferentes modos de luz y es apta para su uso en exteriores.

Lámpara de mesa.

Lámpara de mesa. / Action

Con esta elegante lámpara de mesa solar le darás a tu jardín o terraza un ambiente extra.

Funciona completamente con energía solar, por lo que no tendrás que preocuparte por los cables.

Con diferentes modos de iluminación, desde blanco cálido hasta con color, crearás el ambiente perfecto para cada tarde.

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Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta lámpara de mesa solar tenía un precio de 7,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 6,67 euros, una oportunidad única.

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