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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la mesa auxiliar que es la más barata del mercado: disponible en tres modelos por solo 5,99 euros

Es muy fácil de montar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la mesa auxiliar que es la más barata del mercado: disponible en tres modelos por solo 5,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la mesa auxiliar que es la más barata del mercado: disponible en tres modelos por solo 5,99 euros / Action

Benito Domínguez

Si quieres darle un toque de distinción a tu hogar no puedes perderte esta oferta que tienen en Action. Se trata de una mesa auxiliar que es la más barata del mercado. Está disponible en tres modelos por solo 5,99 euros.

Se trata de una mesa auxiliar de 47 por 51 centímetros que es muy fácil de montar. Está hecha de metal y puedes elegir entre colores gris, naranja, blanco y negro.

Lámpara de mesa.

Lámpara de mesa. / Action

Una robuta mesa auxiliar de metal que es ideal para una decoración moderna y de la que solo tendrás que preocuparte por qué color te gusta más.

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Descuento

¿Y su precio? Pues antes costaba 7,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 24 por ciento, con lo que se queda en 5,99 euros.

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