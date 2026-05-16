Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la toalla de playa XXL que no puede faltar este verano: es la más barata del mercado
Un producto indispensable en la playa
Se acerca el verano y no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden la toalla de playa XXL que no puede faltarte y que es la más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacere con ella.
Se trata de una toalla de playa de dos metros por dos metros que venden en diferentes modelos. Está hecha en algodókn 100% y está adornada con flecos.
Si vas a pasar el día en la playa o en el parque, vivirás la comodidad en esta toalla grande de playa.
Toalla de playa XL
Esta toalla de playa XXL mide nada menos que 200 x 200 cm y está hecha de algodón. La toalla de playa está disponible en varios estampados y tiene un acabado de flecos.
Instrucciones de lavado y secado
Para mantener la calidad de la toalla de playa XXL es importante seguir las instrucciones de lavado. La toalla se seca a baja temperatura y se puede lavar hasta a 30 °C. La toalla de playa no se puede planchar.
Descuento
Esta toalla tenía un precio de 9,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action, tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,95 euros.
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara recargable que es la más barata del mercado: es ideal para irte de vacaciones
- Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
- La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión
- Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
- Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes
- El plan estrella del Principado para reducir los atascos en Oviedo: un tercer carril y mejoras en los enlaces de la autovía
- Cuenta atrás para la reapertura del Hotel Truita en el centro de Cangas del Narcea