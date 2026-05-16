Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la toalla de playa XXL que no puede faltar este verano: es la más barata del mercado

Se acerca el verano y no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden la toalla de playa XXL que no puede faltarte y que es la más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacere con ella.

Se trata de una toalla de playa de dos metros por dos metros que venden en diferentes modelos. Está hecha en algodókn 100% y está adornada con flecos.

Si vas a pasar el día en la playa o en el parque, vivirás la comodidad en esta toalla grande de playa.

Toalla de playa XL. / Action

Toalla de playa XL

Esta toalla de playa XXL mide nada menos que 200 x 200 cm y está hecha de algodón. La toalla de playa está disponible en varios estampados y tiene un acabado de flecos.

Instrucciones de lavado y secado

Para mantener la calidad de la toalla de playa XXL es importante seguir las instrucciones de lavado. La toalla se seca a baja temperatura y se puede lavar hasta a 30 °C. La toalla de playa no se puede planchar.

Descuento

Esta toalla tenía un precio de 9,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action, tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,95 euros.