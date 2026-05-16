Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la sartén wok más barata del mercado: por solo 29,99 euros

Si quieres un utensilio de cocina que seguro vas a usar mucho no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden la sartén wok más barata del mercado. Está disponible por solo 29,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una sartén wok de aluminio de Tefal con un diámetro de 28 centímetros.

Wok. / Lidl

Con la sartén Wok Tefal puedes preparar en un abrir y cerrar de ojos una gran variedad de platos para cualquier ocasión.

Y es que gracias a la forma profunda de la sartén y al práctico revestimiento antiadherente, cualquier plato sale perfecto.

El mango ergonómico de termoplástico se adapta perfectamente a la mano, para un manejo cómodo incluso al girar el wok.

Y gracias a la tecnología de inducción especial y al práctico indicador de temperatura, puedes disfrutar de platos fritos perfectos de forma rápida y en cualquier momento.

Precio

Pero sin duda lo mejor es el precio, ya que este wok tenía un precio de 44,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 33 por ciento, con lo que se queda en 29,99 euros.