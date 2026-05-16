Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el procesador de alimentos más potente: por solo 129,90 euros
Una oportunidad única
Si te gusta cocinar no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el procesador de alimentos más potente y que solo te costará 129,90 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata del robot de cocina Kenwood MultiPro Express »FDP65.450WH« que tiene una potencia de 1.000 vatios.
Este robot viene con un bol de 3,0 litros, una batidora de vaso de plástico de 1,5 litros, herramientas para emulsionar y amasar, un exprimidor de cítricos, rallador fino y discos para rebanar.
De este modo, lo tendrás todo en un solo equipo, ahorrando mucho espacio en la cocina.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este robot de cocina tenía un precio de 154,90 euros, pero ahora tiene un descuento del 16 por ciento en Lidl y se queda en 129,90 euros.
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