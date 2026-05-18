Los chollos en electrónica del outlet online de El Corte Inglés: un portátil HP con una rebaja de 160 euros
Hay grandes rebajas también en televisores
Un portátil HP OmniBook con una rebaja de 160 euros. Ese es uno de los chollos que puedes encontrar en el outlet online de El Corte Inglés, que tiene grandes rebajas en electrónica y electrodomésticos hasta este miércoles, 20 de mayo. El ordenador en concreto HP OmniBook tiene un descuento del 24% y su precio original era de 659 euros. Pero hay muchas más gangas.
Por ejemplo, un portátil Samsung Galaxy Book 4 cuesta hoy 699 euros frente a los 949 de su valor original (un 26% de descuento). Hay un portátil Asus Zenbook 14 Oled por 999 euros. Tiene una rebaja del 23% sobre un valor de 1.299 euros. También un LG gram AI por 799 euros, cuando su precio inicial era de 1.249 euros (un 36% de rebaja).
Grandes rebajas en televisores
En el outlet online del gigante comercial español también se pueden encontrar grandes ofertas en televisores, con rebajas de hasta 2.000 euros. Una TV Samsung Oled, la máxima tecnología del mercado, de 77 pulgadas de 2025 cuesta hoy 2.299 euros cuando su precio original es de 4.399. Tiene una rebaja del 47%, que se traduce en un ahorro de 2.100 euros.
Otro ejemplo: puedes conseguir una TV Samsung Qled Mini Led de 65 pulgadas por 649 euros. Su valor original es de 1.499 euros (un 56% de rebaja). Otro más: una TV Oled de 55 pulgadas de LG por 999 euros frente a los 1.999 euros de su coste inicial (la rebaja en este caso es del 50%). Más: una Sony Qd-Oled de 55 pulgadas por 1.799 euros, ya que tiene un descuento del 35% (su precio original es de 2.799 euros).
En este outlet se pueden encontrar verdaderos chollos. La mayoría de televisores están rebajados a la mitad de precio y algunos de ellos salen realmente baratos. Puedes tener una TV QLED de 75 pulgadas de Samsung por tan solo 779 euros. La rebaja en este caso es del 51% (1.599 euros cuesta en condiciones normales). O una Sony Led de 50 pulgadas, con un descuento del 42%: cuesta 549 euros. O una Samsung QLED de 65 pulgadas por 649 euros frente a los 1.299 euros de su valor original.
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