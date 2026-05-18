Parece que el mal tiempo, el frío y las lluvias nos dicen adiós y las temperaturas subirán para alcanzar valores más propios de la primavera o incluso de verano... Por ello, ya son muchos los que se preparan para volver al exterior a celebrar con amigos o familiares los días que se alargan.

Si eres de los que decides cambiar al ropa de armario con el cambio de estación, quizá también es el momento de darle una vuelta a la vajilla que tengas para lucir en tu terraza, balcón y jardín y sorprender a tus invitados como el mejor de los anfitriones. Y es que conseguir productos de calidad al mejor precio es posible gracias a los supermercados Action. Ejemplo de ello es el juego de copas de cóctel Royal Leerdam Fiora.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de copas de cóctel más barato del mercado: por solo 3,99 euros / ACTION

Copas de cóctel por menos de 4 euros

Se trata de un modelo que por su diseño realza los aromas de las bebidas que vayas a degustar u ofrecer a tus invitados. Y es que este juego es, sin duda, un regalo ideal para un amante de la ginebra.

"Estas copas de cóctel de Royal Leerdam hacen que tomarse una sea aún más agradable. Son ideales para un gin-tonic clásico o cualquier otro cóctel refrescante. Perfectas para pasar una velada charlando con los amigos o relajándote al sol en tu jardín o balcón. Añade unos cubitos de hielo, sirve, brinda, ¡y a disfrutar!", cuentan desde la cadena de supermercados Action.

Cada juego está compuesto de 2 unidades y el material de estas copas es de vidrio. Además, son aptas para lavar en el lavavajillas, por lo que no tendrás que perder el tiempo fregándolas a mano.

Y ahora, lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir este juego de copas de cóctel que ofrece Action por tan solo 3,99 euros. Una auténtica ganga para un producto de esta calidad.

Noticias relacionadas

Recuerda que puedes conseguir este producto en las tiendas físicas de Action y también a través de la página web de la cadena de supermercados.