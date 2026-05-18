La primavera ha llegado y con ella también lo hace el buen tiempo y el momento de volver a la terraza, al balcón y al jardín para disfrutar de la subida de las temperaturas, así como de los días que se alargan hasta atardeceres que casi rozan la medianoche.

Por ello, ya son muchos los que están preparando ese rincón especial del exterior en sus hogares donde relajarse con familia y amigos y desconectar después de una larga jornada de trabajo. Por ello, la cadena de supermercados Action ofrece los mejores complementaos para decorar nuestra casa y a unos precios que no nos dejarán agujero en el bolsillo. Por ejemplo, si quieres darle un toque especial a tu terraza y jardín con una práctica mesa auxiliar que, además, cuenta con iluminación, solar que generará un ambiente espectacular.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa auxiliar solar de terraza más barata del mercado: por solo 14,95 euros / action

Una mesa auxiliar solar por menos de 15 euros

Esta mesa auxiliar solar de Action proporciona luz blanca cálida o multicolor y tiene una duración de la iluminación: 6-8 horas. Además, soporta un peso máximo de 15 kg, por lo que es perfecta para dejar tus aperitivos, platos o cualquier picoteo que quieras comer mientras te relajas con un ambiente 'chill' en tu propia casa. También se pueden poner copas de cóctel y divertirte con unas bebidas mientras charlasen una noche inolvidable con los tuyos.

Esta mesa es de color negro y su material es de metal, por lo que soporta sin problema las inclemencias del tiempo de esta época del año y del verano. La forma de esta es mesa es cuadrada y puedes sorprender con diversos colores de las luces, como verde, ámbar o magenta.

La mesa auxiliar de Action es muy sencilla de montar y se adapta a cualquier rincón de tu terraza o jardín como un elemento decorativo más. Lo mejor de todo es que esta mesa auxiliar se encuentra esta semana en plena promoción especial, por lo que cuenta ahora cuenta con un 21 por ciento de descuento. Así que puedes conseguir ese producto por tan solo 14,95 euros.

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Recuerda que puedes hacerte con la mesa auxiliar solar de Action tanto en las tiendas físicas de la marca, como en la página web de la cadena de supermercados.