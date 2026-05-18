Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador iónico de esta primavera: por solo 11,99 euros y reducción de ruido para no molestar
Cuenta con una tecnología iónica permanente para un brillo atractivo, un cabello suave y sedoso, un tiempo de secado más corto y una reducción de la electricidad estática
Ahora que ya está aquí la primavera, tanto la humedad y la sequedad que acompaña a las subidas de las temperaturas puede estropear nuestro pelo tras una larga jornada de aquí para allá. Un proble que se complica en el evrano con los cahpuzones en la playa o la pisicina, así como los 'cambios de aires' de una ciudad a otra.
Para ello, Lidl cuenta con el aliado perfecto para poder tener el pelo perfecto después de la ducha. Se trata del secador iónico que se vende a un precio espectacular y que cuida tu cabello como si estuvieras en un salón de belleza profesional.
Un secador de peluquería por menos de 15 euros
Este secador que ofrece Lidl de la marca CIEN Beauty, cuenta con una tecnología iónica permanente para un brillo atractivo, un cabello suave y sedoso, un tiempo de secado más corto y una reducción de la electricidad estática. su motor de CC con reducción de ruido consigue que no molestemos al resto de habitantes de la casa, sobre todo si madrugamos para ponernos listos para ir a trabajar.
Este producto cuenta con 3 niveles de temperatura y 2 de velocidad para un secado flexible y tiene golpe de aire frío (función Cool Shot) para fijar el peinado y para un look duradero. Entre sus artículos, cuenta con una boquilla concentradora estrecha para un peinado preciso y una distribución óptima del calor
También hay que destacar el difusor para un mayor cuerpo y volumen, así como para unos bonitos rizos naturales. Protección contra sobrecalentamiento para mayor seguridad y tiene un filtro de aire extraíble y fácil de limpiar
La potencia de este secador que ofrece Lidl es de 2000 a 200 W y cuenta con hasta tres niveles de temperatura.
Lo mejor de todo es su precio. Y es que puedes conseguir este secador de profesional por tan solo 11,99 euros. Un auténtica ganga para un producto de estas características. Recuerda que lo puedes comprar en las tiendas físicas de Lidl y en la página web de la propia cadena de supermercados.
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