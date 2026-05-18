Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cortador multiusos más barato del mercado: tira su precio por la promoción especial
Tus embutidos quedarán perfectamente cortados y sin ningún tipo de esfuerzo gracias a su funcionalidad intuitiva
Con la llegada del buen tiempo, es el momento de salir a la terraza, balcón o jardín y aprovechar de los soleados días al aire libre junto a los nuestros. Ya sea con familiares, con amigos o, simplemente, para darnos un capricho después de un ajetreado día de trabajo, no hay nada mejor como relajarse tomando un buen aperitivo.
Por ello, quizá haya llegado el momento de renovar los aparatos que hay en casa y disfrutar de las ofertas que nos da Lidl. Es el caso de la Severin Cortadora multiusos, que tiene una oferta especial que no debes dejar pasar.
El "más barato"
Lidl anuncia el precio "más barato" de este producto. Cuenta con una cuchilla de acero inoxidable de RSG Solingen, 170 mm. Tus embutidos quedarán perfectamente cortados y sin ningún tipo de esfuerzo gracias a su funcionalidad intuitiva. Podrás hacer presentaciones dignas de restaurantes 5 estrellas para tomar un buen queso, jamón o lo que se te antoje en ese momento.
Este aparato tiene un ajuste fino y continuo del grosor de corte de 0 a 15 mm. Además, no tendrás problema a la hora de guardarlo gracias al almacenamiento que ahorra espacio gracias a la placa base plegable, tal y como apuntan desde Lidl
En cuanto a su funcionamiento, tiene un interruptor de seguridad por pulsación, carro deslizante con protector de dedos y sujetador de restos. Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir este producto que ha bajado a 63,03 euros. Una auténtica ganga para un producto de esta categoría.
Recuerda que lo puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lidl, como a través de la página web de la conocida cadena du supermercados alemanes.
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
- El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
- Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
- Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia