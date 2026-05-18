Con la llegada del buen tiempo, es el momento de salir a la terraza, balcón o jardín y aprovechar de los soleados días al aire libre junto a los nuestros. Ya sea con familiares, con amigos o, simplemente, para darnos un capricho después de un ajetreado día de trabajo, no hay nada mejor como relajarse tomando un buen aperitivo.

Por ello, quizá haya llegado el momento de renovar los aparatos que hay en casa y disfrutar de las ofertas que nos da Lidl. Es el caso de la Severin Cortadora multiusos, que tiene una oferta especial que no debes dejar pasar.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cortador multiusos más barato del mercado: tira su precio por la promoción especial / LIDL

El "más barato"

Lidl anuncia el precio "más barato" de este producto. Cuenta con una cuchilla de acero inoxidable de RSG Solingen, 170 mm. Tus embutidos quedarán perfectamente cortados y sin ningún tipo de esfuerzo gracias a su funcionalidad intuitiva. Podrás hacer presentaciones dignas de restaurantes 5 estrellas para tomar un buen queso, jamón o lo que se te antoje en ese momento.

Este aparato tiene un ajuste fino y continuo del grosor de corte de 0 a 15 mm. Además, no tendrás problema a la hora de guardarlo gracias al almacenamiento que ahorra espacio gracias a la placa base plegable, tal y como apuntan desde Lidl

En cuanto a su funcionamiento, tiene un interruptor de seguridad por pulsación, carro deslizante con protector de dedos y sujetador de restos. Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir este producto que ha bajado a 63,03 euros. Una auténtica ganga para un producto de esta categoría.

Recuerda que lo puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lidl, como a través de la página web de la conocida cadena du supermercados alemanes.